Персона нон-грата знайшла притулок у Верховній Раді?

Директор Інституту країн СНД, депутат Державної думи Росії Костянтин ЗАТУЛІН вважає «цілком природним» перехід «Нашої України» в опозицію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в інтерв`ю журналістам, перебуваючи у Верховній Раді України.

Водночас К.ЗАТУЛІН наголосив, що самовизначення політичної сили є виключно внутрішньою справою України, але якщо журналістів цікавить його особиста думка, він може сказати, що «Наша Україна» «чіплялася за коаліцію, і в той же час хотіла бути опозицією». «Сидіти на двох стільцях довго неможливо, і сьогодні це стало остаточно ясно», - сказав К.ЗАТУЛІН, додавши, що не виправдалися сподівання «Нашої України» перебуваючи всередині коаліції, блокувати рішення коаліції. «Сьогоднішній стан більш ясний не лише мені або вам, але й пересічним виборцям України», сказав російський депутат.

Відповідаючи на запитання, що К.ЗАТУЛІН робив у стінах українського парламенту, він спочатку пожартував: «зі шпигунами я не зустрічався, їх тут немає». Після чого К.ЗАТУЛІН повідомив, що проводив зустрічі з народними депутатами, зокрема, з представниками Партії регіонів Євгеном КУШНАРЬОВИМ і Оленою ЛУКАШ, оскільки його цікавить, що відбувається в Україні.

Водночас він наголосив, що планує зустрітися не лише з представниками Партії регіонів, просто на цей момент встиг поспілкуватися тільки з ними.

Також К.ЗАТУЛІН нагадав, що є членом міжпарламентської комісії по дружбі України і Росії, і внаслідок того, що 4 місяці він не міг відвідувати Україну, засідання цієї комісії не відбувалися.

Також К.ЗАТУЛІН висловив упевненість в тому, що він виграє суд. «Що стосується аргументів, то аргументи у нас спільні (з адвокатом – УНІАН) - порушені права… це привід для занепокоєння. Ось, власне кажучи, і все», - сказав він. К.ЗАТУЛІН вкотре наголосив, що рішення про заборону йому на в`їзд до України було ухвалене за політичними мотивами і є кон`юнктурним. «Кон`юнктура, до речі, за цей час стала змінюватися. Здається, це позначилося на деякою мірою бажанні чи небажанні суду розглядати цю справу. Я розраховую на позитивний результат», зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, 5 жовтня Шевченківський районний суд Києва розгляне скаргу К.ЗАТУЛІНА на СБУ про заборону йому на в`їзд до України «як небажаній персоні».

СБУ ухвалила рішення заборонити К.ЗАТУЛІНУ в`їзд до України 3 червня цього року. СБУ мотивувала своє рішення діями і вчинками К.ЗАТУЛІНА, який брав участь в акціях протесту проти проведення міжнародних військових навчань у Феодосії, направлених на руйнування цілісності Держави Україна.