Тимошенко просить народ не ”влюблятися” в політиків

БЮТ оскаржить у Конституційному Суді сьогоднішнє скасування Верховною Радою закону про встановлення мораторію на підвищення цін на житлово-комунальні тарифи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила в інтерв`ю журналістам лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО.

Вона зазначила, що щойно в парламенті відбулось знакове голосування: скасували закон, який був прийнятий 340-ма народними депутатами. За словами Ю.ТИМОШЕНКО, люди мають знати, що скасували цей закон комуністи, соціалісти і Партія регіонів. «Я просто, чесно кажучи, вражена, що комуністи і соціалісти здали і народ, і свої принципи, і свої ідеї, і свій власний закон, оскільки саме вони подавали закон про встановлення мораторію», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона підкреслила, що це голосування відбулось в порушення Конституції і Регламенту Верховної Ради України.

«Я хочу донести до кожної людини, що завдяки сьогоднішньому голосуванню комуністів, соціалістів і Партії регіонів ви будете вдвічі більше платити вартість тарифів за житлово-комунальні послуги, і я переконана, що ви мусите аналізувати, що роблять політики, ви мусите давати оцінку і не влюблятися в політиків, коли вони, власне, не варті вашої любові, вашої підтримки і вашого розуміння. Щоб ви знали, що сьогоднішнє голосування, коли вони практично дали можливість безконтрольно підвищувати вам тарифи в усіх районах і містах України. Вони таким рішення засвідчили, що ваше життя для цих політиків нічного не варто», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 22 вересня ВР подолала вето Президента на запроваджений парламентом мораторій на підняття тарифів на житлово-комунальні послуги.

В той же день Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявив про готовність підписати цей закон, хоча і висловив сумнів у тому, що уряд зможе його легко виконати.

28 вересня на засіданні уряду віце-прем’єр-міністр Володимир РИБАК заявив про те, що уряд проситиме парламент ухвалити новий закон, яким запровадження мораторію буде знову скасовано.

2 жовтня голова ВР Олександр МОРОЗ заявив, що не підписуватиме закон про подолання вето Президента на запровадження мораторію, оскільки вето було подолано всупереч Конституції України.

Сьогодні ВР скасувала своє рішення щодо прийняття закону про мораторій на підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги та спожиті у побуті природний газ і електроенергію, послуги громадського транспорту (крім таксі).

За проголосували 249 народних депутатів із 436, зареєстрованих у залі. Це рішення підтримали, в тому числі, 7 народних депутатів із фракції БЮТ, 3 – з “Нашої України” і 4 позафракційних.