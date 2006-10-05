«Наша Україна» проводить консультації з Президентом щодо своєї подальшої позиції.

Зокрема, в інтерв’ю журналістам представник «Нашої України» Микола МАРТИНЕНКО повідомив, що зараз ідуть консультації політради блоку з Президентом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.МАРТИНЕНКО сказав, відповідаючи на запитання, чому сьогодні «Наша Україна» офіційно не оголосила про перехід в опозицію.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи не блефує «Наша Україна», і чи не поновляться переговори про створення широкої коаліції, депутат зазначив, що кращі оцінки діям дає час, а зараз він не хоче цього коментувати.

В той же час М.МАРТИНЕНКО розповів про історію переговорного процесу, зауваживши, що «Наша Україна» до останнього намагалась виконувати Універсал. Але коли зрозуміла, що заяви про підтримку Універсалу є лише блефом, вони припинили переговори.

М.МАРТИНЕНКО зазначив, що поки рішення про переговори з БЮТ «Наша Україна» не приймала, але, на його переконання, потрібно з усіма розмовляти.

«Звичайно, у нас з БЮТ багато спільного. Очевидно ми будемо координувати певні свої дії», - сказав він, додавши, що ці дві політичні сили мають певну історію своїх відносин і своєї співпраці. «На превеликий жаль, не тільки позитивний, а й негативний. Ми маємо цей досвід, але це наш досвід. Якщо ми врахуємо всі помилки минулого, я маю на увазі в тому числі і БЮТ, ми маємо нормальну перспективу співпраці в опозиції разом», - зазначив М.МАРТИНЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 4 жовтня лідер “Нашої України” Роман БЕЗСМЕРТНИЙ заявив, що ця політична сила вийшла з переговорного процесу про створення широкої коаліції і ухвалила рішення про перехід в опозицію.