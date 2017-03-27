Російський суд прийняв рішення про арешт Яценюка "за звірства у Чечні"

Екс-прем'єр та лідер "Народного фронту" Арсеній Яценюк повідомив, що російський суд хоче арештувати його за звинуваченнями у бандитизмі і навмисному вбивстві.

Політик виклав на своїй сторінці у Facebook фотографії документів, які, за його словами, свідчать, що Єсентукський міський суд Ставропольського краю 9 березня розглянув клопотання про його арешт.

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Яценюк пише, що дізнався про це від посольства України в РФ, яке, в свою чергу, отримало повідомлення від суду.

Політик називає звинувачення проти себе "схибленою маячнею" і пише, що "Кремль пробив ще одне дно".

"Слідчий з особливо важливих справ Головного слідчого управління Слідчого комітету РФ Північно-Кавказького округу Найманов А.К. направив до суду клопотання про мій арешт", - пише Яценюк.

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Він каже, що в Росії його звинувачують в участі у озброєній банді, нападах, підготовці злочинів та умисному вбивстві з обтяжувальними обставинами.

"Повна і схиблена маячня. Але це також і продуманий сценарій. Кремль шукає юридичні механізми переслідувань українських політиків", - пише Яценюк.

«В Єсентукському міському суді розглянуто клопотання слідчого з особливо важливих справ п'ятого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Слідчого комітету Російської Федерації по Північно-Кавказькому федеральному округу про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту щодо Яценюка А. П., обвинуваченого у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 209 КК РФ, п. п. «в», «з», «н» ст. 102, ч. 2 ст. 15, п. п. «в», «з», «н» ст. 102 КК РРФСР», - сказано в повідомленні прес-служби Єсентукського міського суду..

Зазначається, що постановою суду щодо Яценюка заочно обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту, у зв'язку з тим, що його 21 лютого 2017 року оголошено в міжнародний розшук. І зазначено, що строк обчислювати з моменту затримання обвинуваченого на території Російської Федерації або екстрадиції до РФ.

У 2015 році у Слідчому комітеті Росії Арсенія Яценюка звинувачували в тому, що в 1990-х роках він начебто воював проти російської армії в Чечні.

Ця інформація нібито базувалася на свідченнях, які дали українці Клих і Карпюк.

Як повідомляв УНІАН, Верховний суд Чечні засудив Станіслава Клиха і Миколу Карпюка до 20 і 22,5 роки ув'язнення, відповідно, в колонії суворого режиму. У Росії їх засудили за нібито участь у банді, вбивстві і замаху на вбивство російських військовослужбовців. За версією російського слідства, Клих і Карпюк під час першої чеченської війни створювали в Україні групи для участі у боях проти російських військ за незалежну Чечню. Крім того, Карпюк нібито наприкінці 1994 – початку 1995 рр. сам брав у них участь.

Міністерство юстиції України неодноразово направляло в Росію запити про передачу Карпюка і Клиха.

У свою чергу, українські інтернет-користувачі активно висміяли новину про "військове минуле" Яценюка.