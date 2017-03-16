Європарламент закликає Росію звільнити всіх незаконно ув’язнених українців - резолюція

Європейський парламент знову заявив про підтримку територіальної цілісності України і закликав Росію звільнити всіх українців, які незаконно утримуються як у РФ, так і на окупованих територіях України, в тому числі журналіста Романа Сущенка.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це йдеться у резолюції, проголосованій сьогодні в Європейському парламенті в рамках пленарного засідання.

«ЄП підтримує суверенітет, незалежність, єдність та територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах та рішуче знову засуджує анексію Автономної Республіки Крим та міста Севастополя Росією; повністю підтримує тверду і стійку рішучість ЄС та його держав-членів не визнавати цю анексію, а також підтримує прийняті стосовно цього обмежувальні заходи», - підкреслюється в резолюції.

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В ЄП нагадали, що ситуація з правами людини на Кримському півострові значно погіршилася, а порушення свободи слова та примусове надання російського громадянства стали систематичними, основні права і свободи людини не гарантовані.

«ЄП засуджує дискримінаційну політику, яка застосовується так званою владою проти, зокрема, етнічних татар Криму, порушує їх права власності, посилює залякування цієї спільноти, і тих, які виступають проти російської анексії», - зазначається в документі.

У цьому зв’язку в резолюції міститься заклик до Росії «звільнити без подальших зволікань всіх незаконно і безпідставно затриманих громадян України як у Росії, так і на тимчасово окупованих територіях України, а також забезпечити їх безпечне повернення». Зокрема, в резолюції згадані Микола Карп’юк, Станіслав Клих, Олександр Кольченко, Олег Сенцов, Ахтем Чийгоз, Вадим Сірук, Арсен Джеппаров, Рефат Алімов, Ремзі Меметов, Енвер Мамутов, Артур Панов, Євген Панов, Роман Сущенко, Емір-Усеин Куку та інші, яким має бути дозволено, у тому числі Миколі Семені, вільно пересуватися.

ЄП підкреслив, що рішення Російської Федерації від 21 березня 2014 року приєднати Крим залишається незаконним, і рішуче засуджує подальше рішення російської влади дати всім жителям Криму російські паспорти.

«ЄП нагадує Росії, як окупаційній владі з контролем над Кримом, її зобов'язання щодо забезпечення захисту прав людини на півострові і закликає російську владу надати безперешкодний доступ до Криму міжнародним організаціям та незалежним експертам ОБСЄ, ООН та Ради Європи, а також засобам масової інформації та неурядовим організаціям і правозахисникам», - йдеться в резолюції.

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В ЄП також вважають, що права кримських татар були серйозно порушені в результаті заборони діяльності Меджлісу. «ЄП рішуче повторює свій заклик негайно скасувати відповідне рішення та його наслідки; висловлює жаль у зв'язку з кримінальним переслідуванням і погрозами арештом лідерам Меджлісу, таким як Мустафа Джемілєв та Рефат Чубаров», - зазначається в документі.

Європарламент нагадав російській владі, що, незважаючи на незаконність дій щодо Криму, Росія де-факто несе повну відповідальність за підтримання правопорядку в Криму і захист кримських громадян від свавілля судових або адміністративних заходів.

«ЄП висловлює серйозне занепокоєння з приводу численних достовірних повідомлень про випадки зникнення, тортури і систематичне залякування місцевих жителів, які виступають проти анексії Криму, і закликає Росію негайно припинити практику переслідування та ефективно розслідувати всі випадки порушень прав людини, в тому числі насильницькі зникнення, довільні затримання, тортури і жорстоке поводження із затриманими, а також поважати основні свободи всіх жителів, включаючи свободу вираження думок, релігії або переконань, а також право на свободу мирних зібрань; закликає негайно розслідувати всі випадки зникнень та викрадень в період окупації Криму, включаючи випадок Ервіна Ібрагімова», - йдеться в резолюції.

Разом з тим ЄП «в рівній мірі підкреслює необхідність для України забезпечити захист прав і потреб внутрішньо переміщених громадян України, в тому числі їх право голосу і користування повним юридичним і адміністративним захистом в своїй країні».

В Європарламенті закликали ЄС до підтримки українських та кримськотатарських медіа-проектів для Криму та до захисту українських і кримськотатарських шкіл і інших ініціатив, спрямованих на захист їх культурної спадщини.