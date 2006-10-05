Тимошенко сумнівається, але ласкаво просить

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО не впевнена, що «Наша Україна» прийняла остаточне рішення про перехід в опозицію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала сьогодні в інтерв`ю журналістам.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, такий висновок вона зробила після сьогоднішньої розмови з представниками «Нашої України». «Ми сьогодні трішечки поспілкувались в кулуарах з представниками «Нашої України» і ми зрозуміли, що це ще не остаточне рішення, що ще є певні сумніви, що ще є певні можливості відходити назад у провладну коаліцію», - сказала вона. Саме цим Ю.ТИМОШЕНКО пояснює те, що поки що переговори між «Нашою Україною» і БЮТ щодо опозиційної діяльності не розпочались. «Я думаю, що і суспільство, і ми мусимо отримати чіткий сигнал від «Нашої України», що вони готові до переговорів про створення опозиції, що вони готові реально перейти в опозицію, а не лякати опозицією Партію регіонів, щоб знову туди (в коаліцію – УНІАН) повернутися», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

В той же час Ю.ТИМОШЕНКО зауважила, що їй не потрібні жодні гарантії від «Нашої України» щодо її перебування в опозиції. «Необхідно просто власне бути в опозиції. Опозиція тим і відрізняється від влади, що там нічого не потрібно ділити, що там нічого не потрібно узгоджувати – ніякі посади не потрібно розподіляти, в опозиції працюють всі ті, хто має розуміння, має бажання захищати Україну, і тому там ніяких додаткових узгоджень не потрібно. Я просто можу сказати - ласкаво просимо в опозицію», - сказала лідер БЮТ.

Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що в парламенті не може бути декілька опозицій. На її переконання, опозиція може бути лише одна, і для цього не потрібно підписувати ніяких додаткових угод. “Опозиція є опозиція – всі хто, не при владі, автоматично опиняються в опозиції», - сказала вона, додавши, що БЮТ не підписує резолюції, кому входити в опозицію, а кому ні. «Я вважаю, що всі чесні депутати повинні мусять бути сьогодні в опозиції», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, додавши, що в неї немає ніяких вимог до депутатів, які хочуть увійти в опозицію. «Просто де-факто людина своєю позицією, своїми голосуваннями, своїми виступами, вона засвідчує, що не погоджується, що сьогодні в Україні панує мафія», зазначила лідер БЮТ.

Ю.ТИМОШЕНКО ще раз наголосила, що БЮТ і «Наша Україна не планували підписувати жодних документів про опозиційну діяльність, і якщо «Наша Україна» не змінить свого рішення про перебування в опозиції, то в опозиції сьогодні знаходяться майже 200 народних депутатів. «Це прекрасно», - сказала вона.

Вона спростувала коментарі деяких представників Партії регіонів, що їй не вигідно, щоб в опозиції була також і «Наша Україна». «Чим сильніша опозиція в парламенті і країні, тим краще сьогодні для країни. Тому, чим сильніша буде опозиція, тим скоріше ми зможемо позбутися реваншистів при владі», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона вважає, що першим спільним кроком з «Нашою Україною» буде звернення до Конституційного Суду щодо незаконності скасування закону про встановлення мораторію на підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги. Також вона сподівається, що вже найближчим часом вони зможуть приступити до формування опозиційного уряду. «І власне ці перші кроки ми зараз і робимо», додала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона також вчергове висловилась за необхідність якнайшвидшого ухвалення закону про опозицію, в якому будуть закладені функції контролю уряду опозицією. Вона висловила сподівання, що на наступному пленарному тижні буде напрацьовано документ, «який, можливо, підтримає влада».