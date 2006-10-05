Зварич у відставку не збирається

Міністр юстиції України Роман ЗВАРИЧ не збирається подавати у відставку, оскільки вважає себе людиною Президента.

Про це УНІАН повідомили у Міністерстві юстиції.

«Його позиція залишається незмінною. Він вважав і вважає себе людиною Президента», - сказав співрозмовник агентства.

Як повідомляв УНІАН, 4 жовтня лідер фракції “Наша Україна” Роман БЕЗСМЕРТНИЙ заявив, що «Наша Україна» переходить в опозицію до урядової коаліції і відкликає своїх міністрів.

Також, за його словами, “Наша Україна” звернеться і до Президента України із закликом відкликати з посад тих міністрів, які призначені за його квотою і є членами “Нашої України”.

Як сказав Р.БЕЗСМЕРТНИЙ, якщо хтось не захоче йти з уряду, то нехай приймає рішення про вихід із партії.