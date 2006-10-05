Рівень підтримки Ющенка скотився до рівня Кучми (опитування)

Рівень підтримки Президента України Віктора ЮЩЕНКА у суспільстві знизився до рівня попереднього Президента Леоніда КУЧМИ.

Як передає кореспондент УНІАН, про такі результати соціологічного опитування повідомив директор соціальної служби Центру Разумкова Андрій БИЧЕНКО сьогодні на прес-конференції в Києві.

Згідно з соціологічним опитуванням, повністю підтримують дії Президента В.ЮЩЕНКА 9,5% респондентів, не підтримують - 41,3%, підтримують окремі заходи глави держави – 42,3%.

За словами А.БИЧЕНКА, показник підтримки почав знижуватися з квітня 2005 року. “Незважаючи на те, що був період більш-менш стабільного стану, потім показник почав все знижуватися і знижуватися”, - додав він.

Водночас А.БИЧЕНКО зазначив, що в усі найважчі моменти для В.ЮЩЕНКА рівень повної підтримки у нього не перетинав межі нижче за 20%.

Разом з тим на запитання, хто з усіх Президентів найкраще справлявся з обов’язками, 20,7% респондентів назвали В.ЮЩЕНКА, 16,1% - Леоніда КРАВЧУКА та 10,6% - Л.КУЧМУ.

Соціологічна служба Українського центру економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова проводила дослідження з 22 по 28 вересня 2006 року. Опитано 2005 респондентів віком від 18 років у всіх областях України, Києві та АРК. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.