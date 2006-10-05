Затулін ”опинився перед гратами”

Сьогодні колегія суддів Шевченківського районного суду Києва під головуванням судді Олександра ШОСТАКА розпочала розгляд скарги директора Інституту країн СНД, депутата Державної думи Росії Костянтина ЗАТУЛІНА на заборону СБУ в’їжджати йому на територію України як «небажаній персоні».

Як передає кореспондент УНІАН, у своєму позові К.ЗАТУЛІН просить суд визнати постанову СБУ незаконною, зобов’язати спецслужбу України скасувати цю постанову, про що повідомити в ЗМІ.

У своєму виступі в суді К.ЗАТУЛІН заявив, що постанова СБУ «не має підстав, є політичним замовленням» та порушує його права як громадянина РФ щодо вільного пересування, а також «грубо суперечить, наскільки я знаю, законам і Конституції України».

На переконання К.ЗАТУЛІНА, вказана постанова є «надзвичайно деструктивною і небезпечною», що може призвести до ускладнення взаємовідносин між Україною та Росією.

«Я законослухняний громадянин не лише в Росії, але й в Україні. Ніколи ніхто, крім СБУ, не пред’являв до мене претензій», - сказав він, додавши при цьому, що «мої висловлювання жодною мірою не зачіпають цілісності України (як стверджує в своїй постанові СБУ – УНІАН), не є замахом на її безпеку».

На його переконання, рішення СБУ було прийнято під тиском і “за чиїмось дорученням”.

Крім того, К.ЗАТУЛІН зауважив, що Служба безпеки у своїх матеріалах, наданих суду, на яких начебто ґрунтувалося винесення постанови про заборону в’їзду до України, висмикнула із контексту фрази, цитати, слова. Також, як зауважив російський депутат, постанова базувалася не лише на його виступі 1 червня 2006 року на мітингу в Феодосії, а й на його висловлюваннях щодо політичної ситуації в Україні, які було зроблені раніше.

Водночас К.ЗАТУЛІН висловив своє здивування тим, що його намагаються «осудити за думки», що, на його переконання, є неприпустимим.

«Ми далеко зайдемо (в Україні чи в Росії), якщо людей будуть судити за їхні думки», - сказав К.ЗАТУЛІН.

Зі свого боку представники Служби безпеки України у своїх виступах наполягали на тому, що винесена відносно К.ЗАТУЛІНА постанова є законною, оскільки у своїй промові в Феодосії російський депутат допустив втручання в інтереси України, а також припустився до розпалювання міжнаціональної ворожнечі, зачепив територіальну цілісність України.

На переконання представників СБУ, їхня реакція після заяв К.ЗАТУЛІНА є превентивною і адекватною, оскільки має упередити можливий небажаний розвиток ситуації в Україні в подальшому.

На переконання відповідачів, «позивач довільно тлумачить як порушення Міжнародного права, так і законодавство України».

У своєму виступі один з чотирьох представників СБУ, звертаючись до К.ЗАТУЛІНА, сказав: «Все зроблено для того, щоб Ви, Костянтине Федоровичу, опинилися перед гратами, а не за гратами».

Наразі в судовому засіданні оголошено перерву до 16.00, оскільки позивачі не змогли ознайомитися з наданими СБУ запереченнями.

Як повідомляв УНІАН, СБУ ухвалила рішення заборонити К.ЗАТУЛІНУ в`їзд до України 3 червня цього року. СБУ мотивувала своє рішення діями і вчинками К.ЗАТУЛІНА, який брав участь в акціях протесту проти проведення міжнародних військових навчань у Феодосії, направлених на руйнування цілісності Держави Україна.