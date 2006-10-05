Павленко не подаватиме у відставку

Міністр у справах сім’ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО не писатиме заяви про відставку поки не відбудеться розмови з Президентом з цього приводу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ПАВЛЕНКО сказав сьогодні журналістам.

Зокрема він зазначив, що без розмови з Президентом він цього робити (подавати у відставку – УНІАН) не буде, оскільки рішення фракції є лише ініціативою і рекомендацією.

Як повідомляв УНІАН, 4 жовтня лідер “Нашої України” Роман БЕЗСМЕРТНИЙ заявив, що ця політична сила вийшла з переговорного процесу про створення широкої коаліції й прийняла рішення про перехід в опозицію. «Наша Україна» також прийняла рішення, що ті урядовці, які стали міністрами за квотою «Нашої України», повинні вийти зі складу коаліційного уряду.