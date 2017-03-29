Генпрокуратура повідомила про підозру генералу ЗС РФ Шадріну

Головною військовою прокуратурою повідомлено про підозру громадянину Російської Федерації, генерал-майору збройних сил Російської Федерації Роману Шадріну.

Як повідомили в Управлінні зв’язків з громадськістю та ЗМІ Генпрокуратури, Шадрін підозрюється у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній організації), ч. 2 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ч. 2 ст. 437 (ведення агресивної війни), ч.1 ст. 438 (відання наказів про вчинення жорстокого поводження з цивільним населенням) Кримінального кодексу України.

У Генпрокуратурі зазначили, що зібраними у кримінальному провадженні доказами встановлено, що Шадрін у період із жовтня 2014 року по серпень 2015 року, діючи за попередньою змовою з іншими представниками влади та службовими особами ЗС РФ, перебуваючи на посаді так званого заступника міністра "Міністерства державної безпеки" терористичної організації "ЛНР", брав участь у веденні агресивної війни проти України.

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Зокрема, йдеться у повідомленні, шляхом віддання наказів учасникам терористичної організації "ЛНР", які перебували у його підпорядкуванні, він організовував артилерійські обстріли позицій Збройних сил України та інших військових формувань, які залучені до проведення антитерористичної операції на території Луганської області.

Крім того, додали в ГПУ, всупереч вимогам міжнародного гуманітарного права Шадрін організував викрадення цивільних осіб, у тому числі громадян РФ, їх подальше незаконне ув'язнення, застосування фізичного насильства та іншого жорстокого поводження з ними.

«Підозрюваний оголошений у розшук, готується клопотання про надання дозволу на затримання з метою приводу для участі в розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою», - поінформували у відомстві.

Як повідомляв УНІАН, влітку 2015 року російські ЗМІ згадували Романа Шадріна серед російських генералів, які приймали участь у бойових діях на Донбасі.