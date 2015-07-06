Російські ЗМІ дізналися про місцезнаходження російських генералів, які воювали на Донбасі

Докази участі російських військових у військовому конфлікті на території України раніше опублікувало агентство Bloomberg. Зокрема, у розслідуванні вказувалося, що ключову роль у конфлікті грають російський полковник і п'ятеро генералів, передає ТСН.

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Так, за даними українських спецслужб, на які посилалися журналісти Bloomberg, генерал-майор Сергій Кузовлєв командував російськими регулярними військами в районі Луганська. У той же час, у 58-ій армії ЗС РФ, начальником штабу якої Сергій Кузовлєв був призначений у 2014 році, запевнили, що він виконує свої обов'язки за місцем служби. Інформацію про те, що військовий брав участь у боях на Донбасі, спростував і сам Сергій Кузовлєв.

"Незрозуміло, про що йдеться. Це провокація, яку намагаються сфабрикувати українські і американські ЗМІ",- цитує "КоммерсантЪ" слова генерала.

Інший російський військовий - командувач 200-ї окремої мотострілкової бригади генерал-майор Олег Цеков, який за версією СБУ очолював другу бригаду "народної міліції ЛНР". У Мурманській області РФ, де дислокується 200-та окрема мотострілецька бригада, візити Олега Цекова до України заперечують.

"Він на місці і ні в яку Україну у ці місяці не виїжджав", - повідомив журналістам оперативний черговий по бригаді Олександр Пищальников.

Участь у бойових діях на Донбасі нібито брав і російський генерал-майор Роман Шадрін, який "дослужився" до "міністра держбезпеки ЛНР". Помічник військового Михайло Юланов заявив журналістам, що зв'язатися з Романом Шадріним не вийде і де він перебуває наразі - невідомо. "Шадрін військовий пенсіонер з 2012 року, у найближчий тиждень зв'язатися з ним не вийде", - цитує видання слова Михайла Юланова.

Ще одного російського генерал-майора Валерія Солодчука в СБУ називали командиром 7-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії (дислокується в Новоросійську), а також командиром "1-ї армії сил Новоросії" у Донецьку.

У той же час, в оперативному штабі дивізії журналістам сказали, що Валерій Солодчук командиром давно не є і "його кудись перевели близько року тому". Його точне місцезнаходження наразі невідомо.

Генерал-майор Олексій Завізьон, за інформацією з доповіді СБУ, нібито займався координацією російських військових у Донецькій області. За інформацією з відкритих джерел, у січні 2014 року він був призначений першим заступником командувача 41-ю армією. До цього, в 2006-2009 роках, він командував 201-ю російською військовою базою в Таджикистані. Штаб 41-ї армії знаходиться в Новосибірську, однак там повідомили, що такого генерала у них немає.

"У нас немає такого генерала, він служить тепер в іншому місці, яке я вам розкрити не можу", - цитують журналісти слова неназваної чергової частини.

У той же час, джерела "Коммерсанта" в органах оперативного військового управління повідомили, що місця служби у генералів Солодчука і Завізьона дійсно змінилися. Так, Олексій Завізьон нібито був задіяний у створенні оперативно-стратегічного командування "Північ", а Валерій Солодчук - призначений заступником командувача Приморським загальновійськових об'єднанням Східного військового округу.

Ще один російський військовий, колишній секретар Ради безпеки Південної Осетії Анатолій Баранкевич, був названий в розслідуванні Bloomberg "радником з військових справ ЛНР". Як розповів журналістам найманець з Осетії Алан Мамієв, який воював у банді бойовиків "Схід", Він подався на Донбас, проте зв'язатися з ним представникам видання не вдалося.