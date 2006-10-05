“Наша Україна” офіційно оголосила про перехід в опозицію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в заяві фракції, поширеній перед прес-конференцією лідера парламентської фракції “Наша Україна” Романа БЕЗСМЕРТНОГО.

"Будучи послідовною політичною силою, ми заявляємо про опозицію до діючого уряду. Ми закликаємо міністрів від "Нашої України" на найближчому засіданні Кабінету Міністрів подати у відставку", - сказано у заяві.

У заяві "Нашої України" наголошується, що переговорний процес щодо створення коаліції було зруйновано "внаслідок свідомих деструктивних дій Партії регіонів та її політичних сателіта комуністів".

"Будучи щирими прибічниками доктрини національного єднання, "Наша Україна" підписала меморандум про створення коаліції національної єдності з Партією регіонів та Соцпартією", - йдеться у заяві.

"Під час переговорного процесу ми відстоювали положення Універсалу національної єдності і наполягали на їх повному включенні до тексту коаліційної угоди. Ми і сьогодні стоїмо на цих позиціях", - зазначається в заяві.

Як повідомляв УНІАН, 4 жовтня лідер “Нашої України” Роман БЕЗСМЕРТНИЙ заявив, що ця політична сила вийшла з переговорного процесу про створення широкої коаліції й прийняла рішення про перехід в опозицію. «Наша Україна» також прийняла рішення, що ті урядовці, які стали міністрами за квотою «Нашої України», повинні вийти зі складу коаліційного уряду.