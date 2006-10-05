Безсмертного назвали ”майстром віддавати владу в чужі руки”

Лідер Української народної партії Юрій КОСТЕНКО називає керівника фракції “Наша Україна” Романа БЕЗСМЕРТНОГО “майстром віддавати владу в чужі руки".

Як повідомили УНІАН у прес-службі УНП, про це Ю.КОСТЕНКО сказав, коментуючи заяву про перехід "Нашої України" в опозицію.

Як зазначив лідер УНП, "Наша Україна" демонструє "надпослідовність: спочатку вона розвалила помаранчеву коаліцію, потім не погодилася на свого прем`єра ЄХАНУРОВА у коаліційному уряді, а потім відмовилася від широкої коаліції”. Тому у Ю.КОСТЕНКА виникає запитання: чого ж добивається "Наша Україна?

Він наголосив, що якщо "Наша Україна" таки переходить в опозицію, то вона "зобов`язана відкликати з уряду всіх своїх міністрів". "Але з цього приводу за останню добу від представників "НУ" я вже чув діаметрально протилежні коментарі", - зауважив Ю.КОСТЕНКО.

Акцентуючи увагу на тому, що "Наша Україна" є "партією Президента", Ю.КОСТЕНКО зазначив, що "у цій ситуації Віктору ЮЩЕНКУ залишається самому оголосити про перехід в опозицію до Верховної Ради та уряду".

"Роман БЕЗСМЕРТНИЙ – майстер віддавати владу в чужі руки. У 2002 році, наполягаючи на опозиційності "Нашої України", він віддав владу в руки "ЗаЄдУ", а в 2006 – "Регіонам", - нагадав Ю.КОСТЕНКО.