Наша Україна пропонує створити конфедерацію опозиційних сил

Блок «Наша Україна» ініціюватиме створення конфедерації опозиційних сил.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомив лідер “Нашої України” Роман БЕЗСМЕРТНИЙ.

«Ми пропонуємо створити конфедерацію «Європейська Україна», як в парламенті, так і поза парламентом, куди можуть об’єднатися опозиційні політичні сили», - сказав Р.БЕЗСМЕРТНИЙ.

Водночас він повідомив, що на сьогоднішній день ніяких перемови щодо входження БЮТ до цього об’єднання не велося, хоча «Наша Україна» готова обговорювати відповідні пропозиції.

Р.БЕЗСМЕРТНИЙ підкреслив, що «Наша Україна» є самодостатньою політичною силою і «буде виробляти свій курс, свої пропозиції, свої ініціативи в парламенті». Він підкреслив, що «Наша Україна» залишаючись єдиною пропрезидентською парламентською силою, повинна виконувати передвиборчу програму Віктора ЮЩЕНКА.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні “Наша Україна” офіційно оголосила про перехід в опозицію. Напередодні Р.БЕЗСМЕРТНИЙ заявив, що “Наша Україна” вийшла з переговорного процесу про створення широкої коаліції й прийняла рішення про перехід в опозицію.