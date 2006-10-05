Янукович: політреформа допоможе краще витрачати бюджетні кошти

16:32, 05 жовтня 2006
Політика
682

Адміністративними методами цього не досягнути

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ переконаний, що політична реформа допоможе розв`язати проблему ефективного використання бюджетних коштів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на нараді з адміністративно-господарським активом Миколаївської області.

«Адміністративними методами цю проблему не розв`язати. Політична реформа створює умови створення ефективної системи влади, за якої є ефективна співпраця уряду і парламенту», - сказав прем`єр.

Він зазначив, що, на жаль, за всі роки незалежності такої співпраці не було.

«Парламент сам по собі приймав закони, уряд працював хаотично, оскільки закони приймалися не під конкретні програми», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він також додав, що нинішній механізм співпраці, одержаний завдяки політреформі, дозволить уряду виконувати програми, які він прийматиме на кожен рік.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter