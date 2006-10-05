Янукович: політреформа допоможе краще витрачати бюджетні кошти

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ переконаний, що політична реформа допоможе розв`язати проблему ефективного використання бюджетних коштів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на нараді з адміністративно-господарським активом Миколаївської області.

«Адміністративними методами цю проблему не розв`язати. Політична реформа створює умови створення ефективної системи влади, за якої є ефективна співпраця уряду і парламенту», - сказав прем`єр.

Він зазначив, що, на жаль, за всі роки незалежності такої співпраці не було.

«Парламент сам по собі приймав закони, уряд працював хаотично, оскільки закони приймалися не під конкретні програми», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він також додав, що нинішній механізм співпраці, одержаний завдяки політреформі, дозволить уряду виконувати програми, які він прийматиме на кожен рік.