Янукович цитує себе і радить прочитати його книжку

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ виступає за стабілізацію політичної ситуації в країні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр повідомив сьогодні на нараді з адміністративно-господарським активом Миколаївської області.

«Ми пройшли період гострої політичної боротьби: 2004-2006 роки», - сказав В.ЯНУКОВИЧ. «Після парламентських виборів сталося те, що ми сьогодні повинні застабілізувати політичну ситуацію в країні», - додав він.

В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що саме тому відразу після парламентських виборів Партія регіонів ухвалила рішення запросити «Нашу Україну» в коаліцію. Він додав, що це рішення сподобалося не всім виборцям, які голосували за Партію регіонів, проте партією, за словами прем`єра, керувало бажання припинити протистояння в суспільстві.

В.ЯНУКОВИЧ сказав, що в серпні вдалося де-факто створити парламентську коаліцію з 4-х партій, але не вдалося цього зробити де-юре, тому що почався період відпусток.

Зараз, за його словами, переговорний процес продовжується.

«Процес, м`яко кажучи, складний», - сказав В.ЯНУКОВИЧ. Разом із тим він висловив переконання в необхідності його продовження. При цьому він закликав знаходити консенсус між політичними силами в регіонах.

«Думаю, в регіонах стоїть те ж саме завдання, щоб ті гострі кути, які зараз є, вони були стерті», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що в політиці завжди потрібно шукати компроміс. «Якщо ви читали мою книгу, а якщо ні – то почитайте, я там написав, що в політиці ніколи не буває остаточних перемог, у політиці ніколи не буває остаточних поразок», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.