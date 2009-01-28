Ющенко поїхав до Качинського

Президент України Віктор ЮЩЕНКО відбув з робочим візитом до Республіки Польща.

Як передає кореспондент УНІАН, у Вроцлаві Президент України зустрінеться зі своїм польським колегою Лєхом КАЧИНСЬКИМ та прем’єр-міністром головуючої в ЄС Чеської Республіки Міреком ТОПОЛАНЕКОМ.

Як повідомляє прес-служба глави держави, зустріч відбуватиметься з ініціативи Л.КАЧИНСЬКОГО.

Головна мета зустрічі – поглиблення тристороннього співробітництва, насамперед, у таких сферах як енергетична безпеки сторін та європейського регіону в цілому, а також європейська інтеграція України.

Під час візиту українська сторона проінформує про дії В.ЮЩЕНКА з метою забезпечення транзиту газу територією України європейським споживачам та повернення до нормальної роботи на рівні НАК «Нафтогаз України».

В.ЮЩЕНКО ознайомить сторони з результатами вчорашніх переговорів у Брюсселі.

В.ЮЩЕНКО у ході тристоронньої зустрічі планує виступити з конкретними пропозиціями щодо вирішення питань енергетичної безпеки. А саме: має намір підтвердити намір України в цьому році завершити процес приєднання до договору про європейське енергетичне співробітництво.

В.ЮЩЕНКО також розповість про плани проведення інвестиційної конференції з модернізації ГТС України у Брюсселі 23 березня цього року.

Крім того, він запропонує об’єднати зусилля України, Польщі та Чехії для практичної реалізації проекту Євразійського нафтотранспортного коридору на базі українського нафтопроводу «Одеса-Броди».

З цією метою він запропонує в лютому-березні провести цільову зустріч за участю керівництва Єврокомісії та президентів Азербайджану, Грузії, Литви, Польщі та України.

На цій зустрічі В.ЮЩЕНКО запропонує провести презентацію техніко-економічного обґрунтування проекту (ТЕО) і підписати спільний меморандум з практичної реалізації цього проекту.