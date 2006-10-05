Ющенко закликає до поновлення переговорів

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає переговорний процес про можливість створення коаліції ще не вичерпаним і закликає політичні сили повернутися до переговорів.

Як передає кореспондент УНІАН, на цьому В.ЮЩЕНКО наголосив сьогодні у заяві для преси.

“Я не вважаю вичерпаним переговорний процес”, - зокрема сказав він, зазначивши, що звертається до Партії регіонів, “Нашої України”, а також до представників СПУ і КПУ з тим, щоб вони звернули увагу на необхідність повернення “конструктивного діалогу”.

В цьому контексті В.ЮЩЕНКО закликав їх “завершити круглий стіл” і підписати “відповідну угоду”.

Водночас Президент підкреслив, що ця угода повинна враховувати положення Універсалу національної єдності.

Наголосивши, що як Президент України, він переконаний в тому, що переговорні сторони все-таки мають шанс домовитися, В.ЮЩЕНКО водночас зазначив, що у разі якщо цей процес не приведе до успіху, то він, як глава держави, буде співпрацювати і з парламентською більшістю, і з парламентською меншістю для того, щоб використовувати весь парламентський потенціал для розбудови української державності.

Президент зазначив, що отримав сьогодні фінальний текст проекту коаліційної угоди, яка була роздана політичним силам для прийняття рішення. Також, за його словами, сьогодні представники декількох політичних сил принесли йому свої варіанти політичних рішень стосовно прийнятності або неприйнятності проекту зазначеної угоди. Також, за словами В.ЮЩЕНКА, він провів консультації з представниками різних політичних партій.

В цьому контексті він заявив: «перша аксіома, на яку я хотів би звернути увагу політичних сил, які беруть участь у політичному процесі, є те, що досягнення порозуміння і формування політики національної єдності, можливо, є альфою і омегою сьогоднішнього курсу».

«Нам треба звикати до того, що Україна повинна дихати двома легенями, розуміти, що формування узгодженої політики – це справа не є легка, і ніяка сторона не повинна перетягувати на себе у цьому питанні ковдру», - наголосив Президент.

За його словами, «всі повинні зрозуміти, що Україні як кисень потрібна політична стабільність», яка, наголосив В.ЮЩЕНКО, дає державі можливості, тоді як політична нестабільність позбавляє державу її можливостей.

«Політики можуть слугувати нації, або навпаки бути в протиріччі процесів, які потрібні державі і нації. Мені хотілося б, щоб українські політики, влада, уряд перш за все, зробили це кращим чином і виконали свою функцію – були у фарватері консолідуючих національних процесів», - підкреслив глава держави.

Як повідомляв УНІАН, 4 жовтня лідер “Нашої України” Роман БЕЗСМЕРТНИЙ заявив, що ця політична сила вийшла з переговорного процесу про створення широкої коаліції й прийняла рішення про перехід в опозицію.