Посол Великобританії в Україні розкаже про зміни у процедурі отримання британських віз

13-00 - Брифінг посла Великої Британії в Україні Тімоті Барроу, присвячений змінам у процедурі подання заявок на отримання британських віз (Консульський та Візовий відділ Посольства Великої Британії в Україні ,вул. Глибочицька, 4, Бізнес центр “Артем” (вхід з боку скверу навпроти кінотеатру “Київська Русь”). Потрібна акредитація. Телефони: 490-36-60, 490-36-64 ,e-mail: ukembinf@sovamua.com.

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