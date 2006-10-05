Громадянам байдуже до широкої коаліції та Універсалу

Директор політико-правових програм Центру Разумкова Юрій ЯКИМЕНКО вважає, що відмова політичних сил від створення широкої коаліції у парламенті не спричинить великого розчарування у суспільстві.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку Ю.ЯКИМЕНКО висловив сьогодні на прес-конференції в Києві.

“Якщо широка коаліція не буде утворена, то це не призведе до великого розчарування громадян”, - сказав Ю.ЯКИМЕНКО.

За його словами, кількість респондентів, які підтримують і не підтримують формат коаліції у складі Партії регіонів, Соціалістичної партії України (СПУ), Комуністичної партії України (КПУ) та “Нашої України” майже однакова (відповідно, 36,5% та 35,4%).

Згідно з соціологічними дослідженнями, створення широкої коаліції підтримують респонденти, які на минулих виборах голосували за Партію регіонів та КПУ, переважно не підтримують ті, хто голосував за Блок Юлії Тимошенко чи “Нашу Україну”. При цьому серед виборців СПУ, частка тих, хто підтримує і не підтримує створення коаліції на засадах Універсалу національної єдності, статистично значуще не відрізняється.

На запитання, чи виконуватимуть положення Універсалу національної єдності Президент України, прем’єр-міністр, голова Верховної Ради та фракції, які хочуть об’єднатися в широку коаліцію, більшість респондентів відповідають, що ні.

Соціологічна служба Українського центру економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова проводила дослідження з 22 по 28 вересня 2006 року. Опитано 2005 респондентів віком від 18 років у всіх областях України, Києві та АРК. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.