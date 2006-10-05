Янукович готовий співпрацювати з Тимошенко
18:44, 05 жовтня 2006Політика
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в разі її призначення секретарем РНБО
Прем`єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ готовий співпрацювати з Юлією ТИМОШЕНКО у разі її призначення на посаду секретаря Ради національної безпеки і оборони України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це прем’єр заявив сьогодні журналістам у Миколаєві.
«Якщо таке рішення буде прийнято, ми будемо співпрацювати», - сказав прем’єр.
Він підкреслив, що призначення секретаря РНБО відноситься до сфери відповідальності Президента України. «Як він буде використовувати свої повноваження, це його власна справа, і я ставлюся до цього спокійно», - зазначив В.ЯНУКОВИЧ.
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