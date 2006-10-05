Янукович готовий співпрацювати з Тимошенко

Прем`єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ готовий співпрацювати з Юлією ТИМОШЕНКО у разі її призначення на посаду секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем’єр заявив сьогодні журналістам у Миколаєві.

«Якщо таке рішення буде прийнято, ми будемо співпрацювати», - сказав прем’єр.

Він підкреслив, що призначення секретаря РНБО відноситься до сфери відповідальності Президента України. «Як він буде використовувати свої повноваження, це його власна справа, і я ставлюся до цього спокійно», - зазначив В.ЯНУКОВИЧ.