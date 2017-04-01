Кличко в своїй декларації зазначив 9 дорогих велосипедів

Київський міський голова Віталій Кличко подав свою електронну декларацію за 2016 рік, передає ТСН.

У мера є квартира в Києві на майже 252 кв. м. На дружину Наталію Єгорову записаний будинок на 785,5 кв. м та 25 соток землі.

Два автомобілі в родині записані на дружину мера - Toyota Sequoia 2014 року випуску та Land Rover Discovery 3.0 2013 року випуску.

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Віталій Кличко зазначив, що в нього є причіп-платформа Ironhorse Widebody 2013 року випуску, мотоцикл Fine Custom Puncher 8.125-4 2009 року випуску та дев'ять дорогих велосипедів торгових марок Scott, Coratec та Cannondale. Два з цих велосипедів він купив торік по 135 тис. грн кожен.

Зарплата мера за рік склала 147 тис. 920 грн, тобто він отримував у середньому по 12,3 тис. грн щомісяця.

Серед інших доходів - 518 грн процентів від депозиту в "Укрсиббанку", 4770 грн процентів від депозиту в "Банку Кредит Дніпро", 1 млн 660 тис. грн - роялті. Також отримав подарунок від Національного олімпійського комітету України у негрошовій формі, який оцінив у 200 грн. Про доходи дружини - жодної цифри.

В "Укрсиббанку" на депозиті в Кличка лежать 1014 євро, 5851 грн, 1265 доларів. У "Банку Кредит Дніпро" на рахунках - 121 долар, 119 тис. 578 грн. Готівкою мер тримає 30,1 тис. доларів та 42 тис. євро.

Віталій Кличко комусь позичив 8 млн 515 тис. євро та 741,5 тис. доларів.

Торік на авіаперельоти витратив 542 тис. грн. А ще розмістив у лондонському журналі платну статтю за 588 тис. 675 грн (в еквіваленті).

Разом із братом Володимиром обоє по 50% володіють торговою маркою "КличкО" українською, англійською та німецькою мовами.