Янукович задоволений роботою Луценка

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що в цілому задоволений роботою міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам в Миколаєві.

«У мене немає таких фактів негативних щодо роботи ЛУЦЕНКА», - сказав прем`єр, відповідаючи на прохання прокоментувати пропозиції профільного комітету парламенту створити слідчу комісію для вивчення фактів корупції в МВС.

В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що ті недоліки, які він виявляє в роботі міністра, він особисто висловлює йому в очі.

Прем`єр висловив думку, що, з одного боку, у Ю.ЛУЦЕНКА не вистачає досвіду роботи в цій сфері, а з іншого боку - через свій характер він іноді дозволяє собі давати коментарі до закінчення розслідувань.

У цілому ж, за його словами, він задоволений роботою міністра внутрішніх справ.

«У мене сьогодні немає інформації негативної», - ще раз підкреслив прем`єр.

Як повідомлялося, парламентський комітет із законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності рекомендував Верховній Раді створити тимчасову слідчу комісію для перевірки фактів можливих корупційних дій і зловживання службовим становищем Ю.ЛУЦЕНКА.

Таке рішення було ухвалене в зв`язку із розслідуванням інформації, викладеної в публікаціях тижневика "2000", пов`язаних з діяльністю МВС.

Зокрема, йдеться про статті в №38 за 22-28 вересня під назвою "Департамент суцільного беззаконня" і №39 від 29 вересня - 5 жовтня під заголовком "Генерали не червоніють".