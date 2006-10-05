Янукович: парламент мав би одразу ухвалити закони і про Кабмін, і про Президента

Прем`єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що Верховна Рада України мала б одночасно ухвалити закони про Кабінет Міністрів України та про Президента.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам у Миколаєві.

«Я пропонував разом із законопроектом про Кабінет Міністрів України внести законопроект про Президента, щоб побачити цей баланс влади», - сказав прем’єр.

Водночас він підкреслив, що як би там не було, він вважає, що ВР має якнайшвидше ухвалити закон про Кабінет Міністрів.

Прем`єр-міністр також вважає, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО може подати свої пропозиції до проекту закону “Про Кабінет Міністрів України” для обговорення у Верховній Раді.

«Якщо у Президента будуть зауваження щодо тих розбіжностей, які були, він може внести їх, і парламент буде вирішувати», - сказав прем’єр.

Водночас він зазначив, що у підготовці проекту закону брали участь як міністри, що представляють «Нашу Україну», так і представники юридичного департаменту Секретаріату Президента.

Як повідомляв УНІАН, 28 вересня під час розширеного засідання уряду перший заступник глави Секретаріату Президента України Арсеній ЯЦЕНЮК заявив про те, що у Президента є багато зауважень до урядового проекту закону і не виключив можливості подання Президентом до парламенту власного проекту закону про уряд.