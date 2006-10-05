СДПУ(о): парламент порушив Конституцію

Соціал-демократична партія України (об`єднана) вважає, що Конституційний суд повинен дати правову оцінку діям Верховної Ради, яка вже ухвалений закон України відмінила своєю постановою.

Про це йдеться в заяві Соціал-демократичної партії України (об`єднаної) з приводу відміни Закону про мораторій на підвищення тарифів на комунальні послуги і цін на енергоносії для населення, повідомили УНІАН у прес-службі СДПУ(о).

Як наголошується в документі, «сьогодні Верховна Рада України, порушуючи ст.94 Конституції України і ст.125, 130 і 131 регламенту Верховної Ради України, відмінила Закон про мораторій на підвищення комунальних тарифів для населення».

«Ситуація, коли Верховна Рада спочатку долає вето Президента на Закон про мораторій на підвищення тарифів для населення, а вже за два тижні своєю постановою відміняє дію самого Закону, говорить про те, що сьогодні народні депутати України менш за все думають про тих, хто довірив їм право вирішувати долю країни. Народні обранці вже встигли забути про свої обіцянки, які ще недавно так щедро роздавали своїм виборцям. Але якщо передвиборна робота має на меті проходження партії до парламенту, то парламентська робота повинна в першу чергу бути спрямована на недопущення погіршення соціального стану громадян», - зазначають автори заяви.

На думку СДПУ(о), «сьогодні 249 народних депутатів, зокрема, фракції Регіонів України, КПУ і СПУ майже у повному складі показали зразок «турботи» про своїх виборців, і громадяни України змогли своїми очима впізнати своїх «героїв».

СДПУ(о) вважає неприпустимими політичні ігри і спекуляції, коли йдеться про добробут простих громадян, відзначають автори заяви. На їхню думку, «Конституційний суд повинен дати правову оцінку цієї події, коли вже прийнятий закон України відміняється постановою Верховної Ради. А політикам, які так вільно можуть спочатку ухвалити принципове для мільйонів українців рішення, а потім тут же його відмінити, радимо перечитати свої програми в частині забезпечення соціальних гарантій громадянам України».

Як повідомляв УНІАН, 22 вересня ВР подолала вето Президента на введений парламентом мораторій на підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги.

Того ж дня Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявив про готовність підписати цей закон, хоча і висловив сумнів, що уряд зможе його легко виконати.

28 вересня на засіданні уряду віце-прем`єр-міністр Володимир РИБАК заявив, що уряд проситиме парламент ухвалити новий закон, який відміняє введення мораторію.

2 жовтня голова ВР Олександр МОРОЗ заявив, що не підпише закон про подолання вето Президента на введення мораторію, оскільки вето було подолане всупереч Конституції України.

Сьогодні ВР відмінила своє рішення про ухвалення закону про мораторій на підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги і спожиті в побуті природний газ і електроенергію, послуги громадського транспорту (окрім таксі).

«За» проголосували 249 народних депутатів із 436, зареєстрованих в залі. Це рішення підтримали, зокрема, 7 народних депутатів з фракції БЮТ, 3 – з “Нашої України” і 4 позафракційних.