Литвин: чи потрібна нова кримінальна справа проти Тимошенко?

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що окремі політичні сили намагаються втягувати “в політичні розбірки" Генеральну прокуратуру.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні у програмі “Шустер live” на телеканалі “Україна”, коментуючи заяву гепрокурора Олександра МЕДВЕДЬКА про розслідування можливої причетності прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО до газових оборудок.

“На жаль, я можу констатувати, що намагається втягувати одна або інша сторона Генеральну прокуратуру в політичні розбірки, які виснажують країну”, - заявив В.ЛИТВИН.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 29 січня, генеральний прокурор Олександр МЕДВЕДЬКО заявив, що Генпрокуратура не встановила причетності Президента Віктора ЮЩЕНКА до газових оборудок.

Зокрема, за словами О.МЕДВЕДЬКА, враховуючи заяви ряду політиків з цього приводу, Генпрокуратура провела перевірку, однак таких фактів не встановила.

Разом з тим О.МЕДВЕДЬКО зазначив, що до Генеральної прокуратури надійшло звернення з проханням перевірити можливу причетність прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО до зловживань у газовій сфері.

За словами генпрокурора, щодо цього перевірка триває, і він сподівається, що у першій декаді лютого будуть відповідні результати.