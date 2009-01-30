Литвин: імпічмент Президента нереальний

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН переконаний, що імпічмент Президента України нереальний, і дострокових президентських виборів не буде.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у програмі “Шустер live” на телеканалі “Україна”.

За словами В.ЛИТВИНА, на наступній сесії парламенту необхідно прийняти рішення, що вибори Президента України відбудуться 17 січня 2010 року. “От нехай кожен до цього маяка рухається і намагається зробити корисну справу”, - зазначив спікер.

“Хто хоче імпічмент, - сказав В.ЛИТВИН, - хай відміряє і зрозуміє, що його нереально зробити”. Він зазначив, що “треба терпіти. Працювати”.

“Хто хоче дострокових виборів - хай розуміє, що їх не буде. Хто хоче надзвичайного стану - хай розуміє, що надзвичайного стану не буде”, - наголосив В.ЛИТВИН. За його словами, Україна і так вже досить часу живе в надзвичайному стані.