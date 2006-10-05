Безсмертний: у разі неухвалення держбюджету можливий розпуск ВР

Лідер фракції "Наша Україна" Роман БЕЗСМЕРТНИЙ не виключає, що парламент буде розпущено в разі неухвалення ним державного бюджету.

Таку думку він висловив в ефірі “5 каналу”.

"Якщо коаліція розуміє всю пікантність своєї ситуації, то вона має враховувати позицію Президента і "Нашої України". Якщо цього не відбудеться, то цей варіант (розпуску) є ймовірним, але я бачу багато способів його уникнути", - цитує Р.БЕЗСМЕРТНОГО “Українська правда”.

Одним з варіантів недопущення такої ситуації він назвав діалог коаліції з блоком “Наша Україна”.

Він також припустив, що якщо постанови уряду суперечитимуть програмі Президента, то глава держави застосовуватиме до них право вето або скасовуватиме своїм указом з подальшим оскарженням у Конституційному суді.

При цьому, на думку Р.БЕЗСМЕРТНОГО, в разі продовження протистояння Президента і уряду, країна опиниться в стані стагнації.

На запитання про взаємодію з БЮТ в парламентській опозиції Р.БЕЗСМЕРТНИЙ пообіцяв, що найближчим часом буде вироблено план дій.

"Говорити, що ми підемо в обійми БЮТ чи приймемо його в свої - зарано", - наголосив керівник фракції "Наша Україна".

Пояснюючи ідею опозиційної конфедерації, Р.БЕЗСМЕРТНИЙ сказав, що за приклад була взята структура Європейської народної партії.

Він також сказав, що створювана конфедерація має знову згуртувати ті сили, які створювали блок "Наша Україна" у 2002 році. Зокрема, серед бажаних її учасників він назвав партії ПРП та УНП.