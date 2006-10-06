СПУ остаточно розпрощалася з Вінським

Фракція Соціалістичної партії України виключила Йосипа ВІНСЬКОГО зі свого складу.

Як передає кореспондент УНІАН, на ранковому засіданні Верховної Ради головуючий перший віце-спікер парламенту Адам МАРТИНЮК повідомив, що 5 жовтня фракція СПУ ухвалила відповідне рішення.

Як повідомляв УНІАН, колишній голова політради СПУ Й.ВІНСЬКИЙ виступив проти входження соціалістів до складу коаліції з Партією регіонів і комуністами. Після формування антикризової коаліції він подав у відставку з посади голови політради Соцпартії.

17 вересня на засіданні політради СПУ у Вінниці Й.ВІНСЬКОГО було виключено з лав Соцпартії «за дії, несумісні зі статутом СПУ».