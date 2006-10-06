Зварич склав присягу

Міністр юстиції Роман ЗВАРИЧ і голова Верховного суду Василь ОНОПЕНКО склали присягу членів Вищої ради юстиції.

Як передає кореспондент УНІАН, головуючий на ранковому засіданні парламенту перший заступник голови Верховної Ради України Адам МАРТИНЮК нагадав, що Р.ЗВАРИЧ був призначений на посаду міністра 4 серпня, а В.ОНОПЕНКО обраний головою ВСУ 29 вересня.

Як відомо, міністр юстиції та голова ВСУ відповідно до Конституції мають бути членами Вищої ради юстиції «за посадою».