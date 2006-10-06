Янукович хоче забрати в Ющенка ДУСю

Кабінет Міністрів найближчим часом ініціюватиме питання про передачу Державного управління справами президента під контроль уряду.

Про це заявив міністр Кабінету міністрів Анатолій Толстоухов, пише в п`ятницю газета "Дело".

"Об`єктивно цей орган у світлі своєї компетенції має належати Кабінету Міністрів, оскільки функції ДУСі органічно властиві для уряду", - заявив він.

"У 90-х роках комусь спала на думку ідея забрати цей орган під президента. А зараз цього немає. Зараз питання — чи був правомірним такий указ президента — лежить на розгляді в Конституційному суді", - повідомив він.

У той же час, голова Конституційного суду Іван Домбровський повідомив, що депутатський запит про правомірність створення ДУС надійшов у КС ще три роки тому.

Зараз ДУСя за законом цілком підконтрольна секретаріату президента. Заступник глави секретаріату президента Віктор Бондар відзначив, що зробити зараз зміну контролюючого органа над Держуправлінням справами "просто нереально".

"У Кабінету Міністрів і в Державного керування справами президента абсолютно різні функції", — підкреслив він.

У керуванні ДУСя знаходяться адміністративні і житлові будинки, держрезиденції, санаторії і будинки відпочинку, лікувальні установи, дитячі сади, готелі.

А також лісництва, сільськогосподарські і будівельні підприємства, лікеро-горілчаний і кінний заводи, заповідники, видавництва й інші об`єкти державної власності.

Офіційно в перелік функцій Держуправління справами входять надання лікувально-профілактичної допомоги, санаторно-курортне обслуговування президента, депутатів, членів Кабміну, інших керівників державних органів.

ДУСя забезпечує державні органи сучасними засобами зв`язку, комп`ютерною й оргтехнікою, забезпечення їх у встановленому порядку послугами транспорту.

Також у веденні Держуправління будівництво, реконструкція, ремонт і зміст адміністративних і господарських об`єктів, призначених для розміщення й обслуговування Верховної Ради, Кабміну, РНБО.

"Українська правда"