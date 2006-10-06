Наша Україна заявляє, що мости спалені

“Наша Україна” відкидає будь-які варіанти продовження переговорів зі створення коаліції.

Про це, як повідомляє прес-служба “Нашої України”, заявив лідер фракції “Наша Україна” Роман БЕЗСМЕРТНИЙ в прямому ефірі 5 каналу.

Коментуючи заяву Президента про можливість продовження переговорного процесу по створенню коаліції Р.БЕЗСМЕРТНИЙ сказав: “Переговори завершені, “Наша Україна” в опозиції. Про це свідчить рішення шести партій, які входять до Блоку і одностайне рішення фракції. Ні про які інші варіанти говорити не можна”. При цьому він зауважив, що Президент був поінформований про опозиційне рішення фракції.

За словам Р.БЕЗСМЕРТНОГО “мости спалені , ми в опозиції”. При цьому він наголосив, що “влітку Президент запропонував рецепт від усіх болячок – Універсал національної єдності - і не “Наша Україна” його порушила. Навпаки – наша політична сила була єдиним інтелектуальним центром, яка робила все для того, щоб досягнути мети. Однак інші лідери були не готові до об’єднання України”.

В ефірі 5 каналу Р.БЕЗСМЕРТНИЙ не виключив можливість переформатування парламентської коаліції і наголосив на тому, що вже сьогодні виникають багато конфліктних ситуацій між ПР, СПУ та КПУ.

“Перспектива “антикризової” коаліції складна в першу чергу в ідеологічному плані , їй важко працювати , оскільки з одного боку комуністи, з іншого – ПР і СПУ, - зазначив Р.БЕЗСМЕРТНИЙ.

Як повідомляв УНІАН, 4 жовтня лідер “Нашої України” Р.БЕЗСМЕРТНИЙ заявив, що ця політична сила вийшла з переговорного процесу про створення широкої коаліції й прийняла рішення про перехід в опозицію.

5 жовтня у заяві для преси Президент України Віктор ЮЩЕНКО наголосив, що вважає переговорний процес про можливість створення коаліції ще не вичерпаним і закликає політичні сили повернутися до переговорів.

“Я не вважаю вичерпаним переговорний процес”, - зокрема сказав він, зазначивши, що звертається до Партії регіонів, “Нашої України”, а також до представників СПУ і КПУ з тим, щоб вони звернули увагу на необхідність повернення “конструктивного діалогу”.

В цьому контексті В.ЮЩЕНКО закликав їх “завершити круглий стіл” і підписати “відповідну угоду”.

Водночас Президент підкреслив, що ця угода повинна враховувати положення Універсалу національної єдності.