У МЗС очікують провалу поправки щодо скасування "безвізу" для України в Європарламенті

Зареєстрована у Європарламенті праворадикальними депутатами поправка про скасування візового режиму для України не матиме підтримки.

Про це написала заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль на своїй сторінці у Facebook.

За словами Зеркаль, вона провела зустріч з доповідачем Комітету з громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ з питання безвізу для України Марією Габріель і вона висловила впевненість, що процес підготовки до дебатів та голосування за лібералізацію візового режиму відбувається в плановому порядку.

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Габріель очікує, що безвіз отримає необхідну підтримку європарламентарів під час дебатів 5 квітня та відповідного голосування 6 квітня.

"На жаль, в українських ЗМІ широко розповсюджується новина про те, що найменша політична група Європарламенту «Європа свободи та прямої демократії», яку очолює британський євроскептик Найджел Фарадж, внесла законодавчу пропозицію щодо ненадання Україні безвізового режиму. Пропаганда та негативні новини розповсюджуються швидко, але це не зашкодить процесу ухвалення Європейським парламентом довгоочікуваного рішення, незважаючи на те, що так зване "російське лоббі" усіма можливими засобами намагається створити негативну атмосферу навколо близьких перспектив запровадження безвізового режиму для України", - написала Зеркаль.

Як відомо, в Європарламенті сьогодні відбудуться дебати щодо "безвізу" для українців. Раніше УНІАН повідомляв, що в Міністерстві закордонних справ України слідом за Грузією прогнозують введення безвізового режиму для українців до літа цього року.