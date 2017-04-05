В Європарламенті сьогодні відбудуться дебати щодо "безвізу" для українців
Завтра очікується голосування стосовно "безвізу" для України.
Європейський парламент сьогодні, 5 квітня, проведе дебати щодо надання безвізового режиму для українських громадян. Про це повідомили в прес-службі представництва Європейського Союзу в Україні у Facebook.
"Європейський парламент проведе сьогодні (5 квітня) дебати щодо надання безвізового режиму українським громадянам і завтра (6 квітня) проголосує за це питання", – йдеться в повідомленні.
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Зазначається, що наступний крок – голосування в Комітеті постійних представників (COREPER) і на Раді міністрів ЄС. Пряма трансляція буде доступна після 16:00.
Раніше УНІАН повідомляв, що в Міністерстві закордонних справ України слідом за Грузією прогнозують введення безвізового режиму для українців до літа цього року.