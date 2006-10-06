Тимошенко сказала, чим закінчить Мороз

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО не виключає дострокового припинення повноважень голови Верховної Ради Олександра МОРОЗА, якщо він і далі порушуватиме регламент парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, в інтерв’ю журналістам Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що у разі якщо О.МОРОЗ ще кілька разів перевищить свої повноваження, ігноруватиме Конституцію, як він робив під час своєї відмови передати на підпис Президенту закон про встановлення мораторію на житлово-комунальні тарифи, то він не зможе залишитись до кінця повноважень цієї ВР. «Якщо МОРОЗ і далі так діятиме я не виключаю, що він закінчить тим, що достроково піде з цієї посади», - сказала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО також підтвердила готовність БЮТ звернутись до Конституційного суду щодо скасування закону про мораторій.

Як повідомляв УНІАН, 22 вересня ВР подолала вето Президента на введений парламентом мораторій на підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги.

Того ж дня Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявив про готовність підписати цей закон, хоча і висловив сумнів, що уряд зможе його легко виконати.

28 вересня на засіданні уряду віце-прем`єр-міністр Володимир РИБАК заявив, що уряд проситиме парламент ухвалити новий закон, який відміняє введення мораторію.

2 жовтня голова ВР Олександр МОРОЗ заявив, що не підпише закон про подолання вето Президента на введення мораторію, оскільки вето було подолане всупереч Конституції України.

5 жовтня ВР відмінила своє рішення про ухвалення закону про мораторій на підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги і спожиті в побуті природний газ і електроенергію, послуги громадського транспорту (окрім таксі).