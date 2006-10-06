Верховна Рада відмовилася скасувати пільги депутатам

Верховна Рада України не підтримала два законопроекти про скасування пільг для народних депутатів.

Як передає кореспондент УНІАН, парламент не підтримав у першому читанні проект закону «Про внесення змін до Закону України «Про статус народного депутата України» (щодо упорядкування діяльності та скасування пільг», внесений народним депутатом Борисом БЕСПАЛИМ (фракція “Наша Україна). За даний законопроект проголосувало лише 206 з 425 народних депутатів, зареєстрованих у залі.

Також ВР не підтримала в першому читанні законопроект з аналогічною назвою, внесений народними депутатами, серед яких лідер фракції БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО. За даний законопроект проголосували 215 з 425 депутатів, зареєстрованих у залі.

За обидва законопроекти майже в повному складі не голосувала фракція Партії регіонів.