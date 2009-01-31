Ющенко про ГТС, консорціум, тактичну паузу і яйця в кошику

Президент України Віктор ЮЩЕНКО на сьогодні бачить можливість співпраці з питання модернізації української газотранспортної системи тільки з країнами Європи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент заявив учора журналістам.

При цьому В.ЮЩЕНКО наголосив, що консорціум з модернізації ГТС має створюватись на паритетних умовах. Щоправда, за його словами, на сьогодні питання створення консорціуму вимагає серйозного аналізу.

«Сьогодні дуже багато виникає дискусій навколо створення так званого європейського консорціуму. Я впевнений, що Україна повинна витримати тактичну паузу», - відзначив Президент.

Він наголосив, що, перш за все, необхідно визначити місію України в цій структурі, а також чи буде такий консорціум глобальний чи локальний – створений двома чи трьома країнами. «Іншими словами, наша поступка для Європи, для споживачів європейського ринку є глобальною чи вона стосується лише відносин з кимось. Це може значно змінити питання нашого підходу. Упевнений, що ми повинні ставити мету мати ту модель, яка нас глибше на паритетних умовах інтегрує в європейську систему. Не повинна бути якась одностороння капітуляція. Я не розглядаю можливості, щоб в односторонньому порядку Україна позбулася статусу, починаючи від власності, управління цією унікальною транспортною мережею, не одержавши адекватних інтересів», - заявив Президент, відзначивши, що поки що жодних конкретних пропозицій з цього питання немає.

В.ЮЩЕНКО також наголосив, що на сьогодні між країнами Європи існують переважно двосторонні відносини з газових питань. «Країни ведуть енергетичну політику на двосторонній основі.. Приєднатися до сателітного ринку – це не наша мета.. Дуже погано буде, якщо нас змусять вести діалог чи полеміку, щоб мінімізувати статус, а натомість ми не одержимо нічого. Я пам`ятаю, що у нас є закон, який забороняє зміну форми власності (ГТС – УНІАН). Я розумію, що попереду не простий, публічний загальнонаціональний діалог, як українська ГТС в новій моделі може бути використана ефективніше», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Відповідаючи на запитання, чи бачить він участь Росії у такому діалозі, Президент сказав: «Я відповіді зараз би не давав, оскільки нашою метою не є одержати нову залежність. Наша мета - одержати той інтерес, який був паритетом транзитної ролі. Ми не хочемо класти яйця до одного кошика.», - додав Президент.

Як повідомляв УНІАН, заступник глави Секретаріату Президента України Андрій ГОНЧАРУК повідомив, що на базі Міністерства палива й енергетики України створена робоча група, яка, зокрема, повинна підготувати до Міжнародної донорської конференції з модернізації української газотранспортної системи 23 березня майстер-план модернізації ГТС.

За оцінками міжнародних фахівців, на модернізацію української ГТС необхідно 2,5 млрд. євро.

Довідка УНІАН. Станом на 01.01.2008 роки, газотранспортна система ДК “Укртрансгаз” складалася із 71 компресорної станції загальною потужністю 5405,1 МВт. Довжина магістральних газопроводів і газопроводів-відведень становить 37 тис. км. Пропускна спроможність ГТС України становить: на вході – 288, на виході – 178,5 млрд. куб. м, в т.ч. в країни Європи – 142,5 млрд. куб. м.

Оператором газотранспортної системи України є ДК “Укртрансгаз”.