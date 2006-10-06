Ющенко написав лист Януковичу

Президент України Віктор ЮЩЕНКО звернувся до Кабінету міністрів з проханням доопрацювати Державний бюджет на 2007 рік, врахувавши пропозиції глави держави. В іншому разі він буде змушений накласти вето на закон про бюджет.

Як повідомляє прес-служба Президента, про це йдеться в листі Президента до керівника уряду Віктора ЯНУКОВИЧА.

За словами Президента, ґрунтовний аналіз засвідчує, що проект документа не містить чіткої стратегії досягнення проголошених цілей, а в окремих випадках суперечить задекларованим пріоритетам уряду стосовно бюджетної політики на 2007 рік. Серед цих пріоритетів – створення умов для інноваційно-інвестиційного розвитку економіки, забезпечення макроекомічної стабільності, підтримка підприємництва, вирівнювання податкового навантаження, справедлива соціальна політика. Глава держави відзначив, що ці наміри цілком збігаються з його баченням бюджетної політики та положенням Універсалу національної єдності. «Однак лише декларувати правильну політику недостатньо», – наголосив В.ЮЩЕНКО.

На переконання Президента, проект бюджету є “кроком назад” у частині забезпечення прозорості в управлінні бюджетними ресурсами. Переважна більшість бюджетних програм з підтримки економіки не мають інноваційного спрямування, а фінансування реальних інноваційних проектів вкрай низьке.

Глава держави також застерігає від того, щоб бюджетне інвестування в економіку не стало «ареною політичного лобіювання, посилення залежності місцевої влади від центральної, сплеску корупції та інших зловживань». Адже в проекті бюджету інвестиційні кошти не мають адресного призначення, а спрямування в інвестиції надходжень від приватизації, які збільшено вп’ятеро порівняно з поточним роком, є, на думку глави держави, малореальним.

Замість задекларованих намірів знизити та вирівняти податкове навантаження, урядовий проект передбачає зменшення податків лише для невеликої групи підприємств, відзначає Президент.

В.ЮЩЕНКО також висловив серйозні зауваження до питань соціальної та гуманітарної політики, зокрема відзначивши зменшення видатків на соціальний захист і соціальне забезпечення. «При цьому уряд збільшує фінансування приватних суб’єктів економіки», – наголосив глава держави.

У зв’язку з цим Президент просить Кабінет міністрів під час подальшої роботи над проектом бюджету усунути зазначені недоліки та:

- забезпечити фінансування соціальних видатків на рівні, не нижчому 2006 року;

- посилити державну підтримку найбільш соціально вразливих верств населення;

- розширити державну підтримку інноваційної діяльності та виробництва високотехнологічної продукції, істотно збільшивши фінансування інноваційних проектів;

- забезпечити незалежність судової гілки влади через належне бюджетне фінансування;

- забезпечити прозорість та розподіл бюджетних інвестиційних видатків та ефективність їх використання безпосередньо через конкретні регіональні програми і проекти;

- розширити дохідну базу Державного бюджету, не допустивши відновлення необгрунтованих і невиправданих пільг СЕЗ і ТПР;

- скоротити зустрічні бюджетні потоки, дотаційність місцевих бюджетів, вдосконаливши міжбюджетні відносини та нормативи розподілу бюджетних коштів;

- забезпечити максимальну прозорість у розподілі та використанні бюджетних ресурсів і мінімальне «ручне управління» коштами. Визначити безпосередньо в проекті Закону «Про державний бюджет на 2007 рік» розподіл усіх субвенцій між регіонами;

- забезпечити відкритість і максимальну ефективність приватизаційних процесів, розширити перелік інвестиційно привабливих об`єктів приватизації, прискоривши підготовку їх до продажу;

- істотно розширити державну підтримку розвитку малого і середнього бізнесу;

- збільшити фінансування Збройних Сил України, оборонно-безпекового комплексу та пріоритетних програм сфери охорони здоров`я, культури;

- не допустити компенсації можливих недонадходжень коштів від приватизації додатковими борговими зобов`язаннями.

«Переконаний, що реалізація в проекті бюджету цих напрямків державної політики дасть змогу забезпечити національну безпеку країни та захистити конституційні гарантії українських громадян», – відзначив Президент, додавши, що якщо ці положення не будуть враховані, він буде змушений скористатися правом вето щодо закону про бюджет.