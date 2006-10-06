Мороз гарантує, що все буде ”в шоколаді”
13:17, 06 жовтня 2006Політика
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Спікер виступив перед банкірами
Голова Верховної ради України Олександр МОРОЗ гарантує протягом найближчих чотирьох років стабільність в українській владі.
Як передає кореспондент УНІАН, про це О.МОРОЗ заявив сьогодні під час свого виступу перед учасниками ХII з`їзду Асоціації українських банків.
«Стабільність у владі буде забезпечена на 4 роки. Коаліція розшириться, і уряд працюватиме стабільно», - сказав О.МОРОЗ.
Спікер парламенту закликав банківський сектор до співпраці для забезпечення ефективного розвитку економіки і вирішення завдань у соціальній сфері.
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