Мороз гарантує, що все буде ”в шоколаді”

Голова Верховної ради України Олександр МОРОЗ гарантує протягом найближчих чотирьох років стабільність в українській владі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.МОРОЗ заявив сьогодні під час свого виступу перед учасниками ХII з`їзду Асоціації українських банків.

«Стабільність у владі буде забезпечена на 4 роки. Коаліція розшириться, і уряд працюватиме стабільно», - сказав О.МОРОЗ.

Спікер парламенту закликав банківський сектор до співпраці для забезпечення ефективного розвитку економіки і вирішення завдань у соціальній сфері.