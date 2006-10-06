Донецьким відшкодували ПДВ на 350%

Президент України Віктор ЮЩЕНКО розкритикував генерального прокурора Олександра МЕДВЕДЬКА за недостатньо ефективну боротьбу з незаконним поверненням податку на додану вартість.

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це йшлося сьогодні на зустрічі В.ЮЩЕНКА з О.МЕДВЕДЬКОМ.

О.МЕДВЕДЬКО поінформував Президента про проведення колегії, на якій було підбито підсумки роботи Генеральної прокуратури за перше півріччя 2006 року. Генпрокурор навів статистичні дані, за якими прокуратора, зокрема, скасувала 28 тисяч незаконних актів місцевої влади, притягнула до відповідальності 65 тис. посадовців, порушила 190 справ у сфері бюджетного законодавства, відшкодувавши державі 112 млн. грн.

Главу держави особливо цікавило, як Генпрокуратура бореться з незаконним поверненням ПДВ. В.ЮЩЕНКО розкритикував О.МЕДВЕДЬКА за недостатню ефективну роботу в цьому напрямку, навівши дані про те, що загалом по Україні ПДВ відшкодовується вкрай нерівномірно. Так, якщо в деяких областях рівень відшкодування становить 5-9% від передбаченого бюджетом, то в Донецькій області цей показник сягає 350%. Аналогічна ситуація в Луганській області та Криму, наголосив В.ЮЩЕНКО.

Глава держави рекомендував генпрокуророві посилити боротьбу з незаконними діями в цій сфері.

Крім того, О.МЕДВЕДЬКО доповів В.ЮЩЕНКУ про затримання двох студентів, підозрюваних у вчорашньому вбивстві працівника «5-го каналу». Вони вже дали свідчення. За словами О.МЕДВЕДЬКА, злочин, скоріше за все, грунтується на особистій неприязні між потерпілим і підозрюваними. Наприкінці жовтня справа має бути передана до суду.