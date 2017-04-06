Голосування послів ЄС за "безвіз" для України відбудеться 26 квітня

Посли країн-членів Європейського Союзу можуть розглянути питання надання Україні безвізового режиму вже 26 квітня.

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Разом з тим, у Раді ЄС поки що цю дату остаточно підтвердити не можуть.

У Раді ЄС власному кореспонденту УНІАН повідомили: «Засідання Комітету постійних представників відбудеться найближчими тижнями, але дату ми ще підтвердити не можемо».

При цьому вже відомо, що попередньо йдеться про 26 квітня.

Після того, як рішення буде ухвалено на засіданні комітету, воно ще має бути затверджене Радою ЄС з подальшим підписанням представниками Європарламенту і головуючої у Євросоюзі країни та публікацією в Офіційному журналі ЄС.