Бойко ”в якомусь вигляді” об`єднається з Януковичем
17:24, 06 жовтня 2006Політика
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Про це стало відомо в ході урядової “гарячої” лінії
Лідер Республіканської партії України Юрій БОЙКО не виключає можливості об’єднання РПУ з Партією регіонів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив в ході урядової “гарячої” лінії.
“Я думаю, що ми в якомусь вигляді будемо об’єднуватись з Партією регіонів”, - сказав Ю.БОЙКО.
При цьому він зазначив, що остаточне рішення про об’єднання буде відомо після проведення з’їзду РПУ.
Довідка УНІАН. Республіканська партія України була зареєстрована у березні 2005 року.
Партія регіонів – у листопаді 1997 р.
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