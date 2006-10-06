Бойко ”в якомусь вигляді” об`єднається з Януковичем

Лідер Республіканської партії України Юрій БОЙКО не виключає можливості об’єднання РПУ з Партією регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив в ході урядової “гарячої” лінії.

“Я думаю, що ми в якомусь вигляді будемо об’єднуватись з Партією регіонів”, - сказав Ю.БОЙКО.

При цьому він зазначив, що остаточне рішення про об’єднання буде відомо після проведення з’їзду РПУ.

Довідка УНІАН. Республіканська партія України була зареєстрована у березні 2005 року.

Партія регіонів – у листопаді 1997 р.