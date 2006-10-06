Янукович переконаний, що широка коаліція буде

Прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ переконаний, що широку коаліцію за участю блоку “Наша Україна” таки буде створено.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ сказав, виступаючи перед послами іноземних держав, акредитованими в Україні.

Він нагадав, що до складу уряду за спільною домовленістю з Президентом увійшли представники «Нашої України», які сьогодні працюють в уряді, хоча «Наша Україна» ще не приєдналася до коаліції.

«Але я переконаний, що у нас разом з Президентом вистачить волі, щоб завершити цей процес і сформувати широку, за участю «Нашої України», парламентську коаліцію», - сказав В.ЯНУКОВИЧ, додавши що врешті-решт у всіх єдина мета – політична стабільність та економічне зростання України. На переконання прем’єр-міністра, сьогодні є унікальний шанс забезпечити синхронність і продуктивність роботи всіх гілок української влади - парламенту, уряду і Президента, і необхідно цим шансом скористатися.

В.ЯНУКОВИЧ також запевнив, що уряд готовий вести конструктивний діалог з опозицією, чути її критичні зауваження.

Крім того, він висловив переконання, що до столиць держав, які представляють посли, буде донесено сигнал про те, що уряд, очолюваний В.ЯНУКОВИЧЕМ, налаштований творити Україну демократичною, стабільною, прогнозованою, екологічно безпечною державою, в якій панує свобода слова і яка демонструє високі темпи розвитку.