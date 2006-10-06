Тарасюк здався на милість Президента

Міністр закордонних справ України Борис ТАРАСЮК заявляє, що його подальше перебування на посаді глави зовнішньополітичного відомства залежатиме від рішення Президента.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Б.ТАРАСЮК сказав в інтерв’ю журналістам.

«Це буде залежати від рішення Президента, оскільки, за Конституцією, Президент має право висувати кандидатуру міністра закордонних справ, так само і процес звільнення має здійснюватись», - сказав він.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи може він піти проти рішення блоку «Наша Україна», який вирішив іти в опозицію і хоче відкликати своїх міністрів з уряду, Б.ТАРАСЮК сказав: «Є зобов’язання політичні і є зобов’язання за Конституцією. В даному разі необхідно виходити з того, що Конституція має вищий порядок і вищу силу, ніж політичні питання, і питання навіть законів, тому що Конституція є вищим законом».

Відповідаючи на запитання, чи була в нього зустріч з Президентом з цього приводу, Б.ТАРАСЮК зазначив, що ще не було, але має відбутися.

Як повідомляв УНІАН, 4 жовтня Р.БЕЗСМЕРТНИЙ заявив, що «Наша Україна» переходить в опозицію до урядової коаліції і відкликає своїх міністрів.

5 жовтня блок «Наша Україна» рекомендував своїм міністрам на найближчому засіданні уряду подати у відставку.

Міністрами за квотою “Нашої України” є Ігор ЛІХОВИЙ (міністр культури); Юрій ПОЛЯЧЕНКО (міністр охорони здоров’я); Юрій ПАВЛЕНКО (міністр у справах сім’ї, молоді та спорту); Роман ЗВАРИЧ (міністр юстиції).

Водночас міністр закордонних справ Б.ТАРАСЮК і міністр оборони Анатолій ГРИЦЕНКО призначені на свої посади за квотою Президента.

4 жовтня Політрада партії Народний рух України, який очолює Б.ТАРАСЮК, ухвалила рішення про перехід в опозицію.