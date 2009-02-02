Кучма, Деркач і Литвин відмовились надати експертам зразки своїх голосів?
Мельниченко дав прес-конференцію
|Микола Мельниченко
Як передає кореспондент УНІАН, про це екс-охоронець заявив сьогодні на прес-конференції в Києві.
«КУЧМА, ДЕРКАЧ і ЛИТВИН відмовились надати зразки своїх голосів, щоб експерти могли їх порівняти», - сказав М.МЕЛЬНИЧЕНКО, зауваживши, що про це політиків просила Генеральна прокуратура України.
Водночас, відповідаючи на запитання журналістів, М.МЕЛЬНИЧЕНКО висловив переконання, що найближчим часом експертизу його записів буде завершено, і Генпрокуратура зможе порушити кримінальні справи стосовно розкрадання майна, фактів фальсифікації результатів президентських виборів, референдумів, підкупу депутатів колишнім керівництвом України.
Як повідомляв УНІАН, у грудні 2008 року у Вашингтоні М.МЕЛЬНИЧЕНКО в присутності представників Генпрокуратури України передав європейським експертам записуючий пристрій і фрагменти записів, зроблених у кабінеті Л.КУЧМИ, які можуть стосуватися "справи Гонгадзе". За словами заступника генпрокурора України Миколи ГОЛОМШІ, експертиза записів може тривати кілька місяців.
Експертами у справі про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе, в рамках якої відбудеться комплексна судово-фоноскопічна експертиза плівок М.МЕЛЬНИЧЕНКА, призначені європейські фахівці.