Кучма, Деркач і Литвин відмовились надати експертам зразки своїх голосів?

Екс-Президент України Леонід КУЧМА, колишній голова СБУ Леонід ДЕРКАЧ та нинішній спікер Верховної Ради Володимир ЛИТВИН відмовились надати європейським експертам зразки своїх голосів для порівняння їх із голосами, записаними колишнім охоронцем Миколою МЕЛЬНИЧЕНКОМ у кабінеті Л.КУЧМИ, і які М.МЕЛЬНИЧЕНКО передав експертам у рамках розслідування кримінальної справи про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе.

Як передає кореспондент УНІАН, про це екс-охоронець заявив сьогодні на прес-конференції в Києві.

«КУЧМА, ДЕРКАЧ і ЛИТВИН відмовились надати зразки своїх голосів, щоб експерти могли їх порівняти», - сказав М.МЕЛЬНИЧЕНКО, зауваживши, що про це політиків просила Генеральна прокуратура України.

Водночас, відповідаючи на запитання журналістів, М.МЕЛЬНИЧЕНКО висловив переконання, що найближчим часом експертизу його записів буде завершено, і Генпрокуратура зможе порушити кримінальні справи стосовно розкрадання майна, фактів фальсифікації результатів президентських виборів, референдумів, підкупу депутатів колишнім керівництвом України.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2008 року у Вашингтоні М.МЕЛЬНИЧЕНКО в присутності представників Генпрокуратури України передав європейським експертам записуючий пристрій і фрагменти записів, зроблених у кабінеті Л.КУЧМИ, які можуть стосуватися "справи Гонгадзе". За словами заступника генпрокурора України Миколи ГОЛОМШІ, експертиза записів може тривати кілька місяців.

Експертами у справі про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе, в рамках якої відбудеться комплексна судово-фоноскопічна експертиза плівок М.МЕЛЬНИЧЕНКА, призначені європейські фахівці.