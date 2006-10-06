Балога призначив своїм радником ”голос Кучми”

Глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА призначив своїм радником Василя БАЗІВА, який раніше працював керівником Головної аналітичної служби Адміністрації Президента Леоніда КУЧМИ

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.БАЛОГА повідомив сьогодні на брифінгу.

Відповідаючи на запитання, чи не засмучує його той факт, що свого часу В.БАЗІВ був «голосом КУЧМИ», В.БАЛОГА відповів: «Я вважаю, що все, що є хороше в державі, хто може мислити по-сучасному, хто може давати корисні поради, я вважаю, що ці люди повинні працювати».

Довідка УНІАН. У 2003-2004 роках В.БАЗІВ працював на посаді заступника голови Адміністрації Президента - керівника Головної аналітичної служби адміністрації.