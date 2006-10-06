Заява Антикризової коаліції

Антикризова коаліція залишається відкритою для продовження переговорів з блоком «Наша Україна».

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві антикризової коаліції у Верховній Раді, яку підписали керівник фракції Партії регіонів» Раїса БОГАТИРЬОВА, керівник фракції Соціалістичної партії України Василь ЦУШКО та керівник фракції Комуністичної партії України Петро СИМОНЕНКО.

У документі нагадується, що депутатська фракція «Наша Україна» розповсюдила заяву щодо припинення переговорів з антикризової коаліцією та переходу в опозицію до діючого уряду.

“Залишаючи на совісті авторів відверті інсинуації та наклепи на нашу адресу”, лідери антикризової коаліції вважають за необхідне заявити наступне.

“Антикризова коаліція, що створена в повній відповідності до Конституції України, з початку свого існування поділяє ідеологію національного єднання, яка була запропонована Президентом України та закріплена в Універсалі національної єдності”, - зазначається у заяві.

“Ми заявили про готовність до розширення нашої коаліції і послідовно вели переговори про це з «Нашою Україною». Розуміючи всю складність цього процесу, ми наполегливо йшли до зближення позицій та пошуку компромісів. Значною мірою нам це вдалося”, - констатують лідери коаліції.

Вони стверджують, що “на заключному етапі переговорів в позиції «Нашою України» в черговий раз взяли гору амбіції та намагання за будь-яку ціну нав’язати іншим власну ідеологію та умови співпраці”. “Нам фактично пропонували відмовитися від власних програмних засад, що були підтримані нашими виборцями”, - зазначають автори заяви.

За їхніми словами, ”не зумівши реалізувати свій сценарій переговорів, «Наша Україна», в притаманній їй манері, звинуватила в їх зриві антикризову коаліцію. Ми відкидаємо всі звинувачення на нашу адресу. Ми визнаємо право «Нашої України» на власне визначення свого місця в політичному просторі держави”.

Водночас, лідери антикризової коаліції рішуче наголошують: «Досягнення національної єдності, підйом економіки та покращення життя людей можливе лише за умови порозуміння між ведучими політичними силами. Тому антикризова коаліція залишається відкритою для продовження переговорів з «Нашою Україною».

Вони заявляють, що антикризова коаліція та створений нею уряд не допустять дестабілізації ситуації в країни, будуть і далі наполегливо працювати над зміцненням авторитету держави та покращенням добробуту громадян.

Як повідомляв УНІАН, 4 жовтня лідер блоку «Наша Україна» Роман БЕЗСМЕРТНИЙ заявив, що «Наша Україна» переходить в опозицію до урядової коаліції і відкликає своїх міністрів.