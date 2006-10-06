Одним з пріоритетних завдань уряду буде боротьба із корупцією
18:26, 06 жовтня 2006Політика
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Це не лише українська хвороба
Прем’єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що серед пріоритетних завдань уряду буде боротьба із корупцією.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи перед послами іноземних держав, акредитованими в Україні.
За словами В.ЯНУКОВИЧА, для цього буде задіяно всі можливості, насамперед, економічні. «Ми хочемо співпрацювати з міжнародним співтовариством, бо це не лише українська хвороба», - сказав він.
В.ЯНУКОВИЧ також зауважив, що уряд щоденно працює над детальним планом реформ. «Ми маємо наміри залучити до цієї роботи провідні міжнародні консалтингові компанії», - повідомив він.
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