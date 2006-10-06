Регіони могли б скасувати депутатські пільги, якби не Тимошенко

Віце-прем’єр-міністр України Володимир РИБАК переконаний, що фракція Партії регіонів у парламенті не голосувала сьогодні за скасування депутатських пільг через “політичні ігри”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.РИБАК заявив в прямому ефірі телеканалу “1+1”.

“Я думаю, що у депутатів є можливість відмовитися від пільг, але тут політика примішується. Я знаю, що у фракції Регіонів є люди, які готові відмовитися, але це вже політичні ігри”, - сказав віце-прем’єр.

“Парламент є парламент. Там є свої особливості, все залежить від того, хто вносить ці пропозиції. Тут є певні нюанси політичні”, - додав В.РИБАК, водночас зазначивши, що це лише його особиста думка.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Верховна Рада України не підтримала два законопроекти про скасування пільг для народних депутатів.

Парламент не підтримав у першому читанні проект закону «Про внесення змін до Закону України «Про статус народного депутата України» (щодо упорядкування діяльності та скасування пільг», внесений народним депутатом Борисом БЕСПАЛИМ (фракція “Наша Україна). За даний законопроект проголосувало лише 206 з 425 народних депутатів, зареєстрованих у залі.

Також ВР не підтримала в першому читанні законопроект з аналогічною назвою, внесений народними депутатами, серед яких лідер фракції БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО. За даний законопроект проголосували 215 з 425 депутатів, зареєстрованих у залі.

За обидва законопроекти майже в повному складі не голосувала фракція Партії регіонів.